BR Distribuidora diz ser acertada decisão de reduzir mistura do biodiesel a 10%

A BR Distribuidora informou neste sábado, 15, que considera não só acertada como primordial a decisão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) , com apoio do Ministério de Minas e Energia (MME), de reduzir temporariamente o porcentual de mistura obrigatória de biodiesel no diesel, de 12% para 10%, e reiniciar a etapa 3 do 75º Leilão de Biodiesel. A medida deve garantir o abastecimento de óleo diesel à sociedade brasileira, nos meses de setembro e outubro deste ano, diz a BR Distribuidora em nota.



A BR Distribuidora diz ainda que são necessárias avaliações de medidas urgentes para o mês de agosto, a fim de manter o equilíbrio do abastecimento.



Para a companhia, devido a tamanha imprevisibilidade causada pela pandemia do Covid-19, a flexibilização é o melhor caminho para todo o setor e para a sociedade, pois é inegável o impacto na oferta de biodiesel nos últimos meses, durante os quais o próprio órgão regulador considerou haver um "desbalanço".



O fato é que não estão sendo disponibilizados volumes de biodiesel suficientes para atender à demanda da mistura do diesel, que vem registrando aumento gradual de consumo com a reabertura da economia.



O 75º leilão foi interrompido na terceira etapa pela ANP, que ainda não sinalizou quando será retomado. Até essa fase, já haviam sido negociados 1.166.420 metros cúbicos do biocombustível, informa a nota da empresa.