Bolsonaro: Economia é 99,9% com Guedes; tenho que ter 0,1% de poder de veto

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, 13, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem 99,9% de poder sobre os temas da sua pasta. "Tenho que ter 0,1% de poder de veto", completou o mandatário.



No momento em que disse isso, o presidente falava da reunião que teve na véspera com Guedes, os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), e outros ministros, incluindo o do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Após o encontro, Bolsonaro, Maia e Alcolumbre se pronunciaram em defesa do teto de gastos.



"O teto é o teto. O piso sobe anualmente. Cada vez mais tem menos recurso para fazer alguma coisa", disse Bolsonaro após reivindicar 0,1% de poder de veto sobre decisões na economia.