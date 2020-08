Bolsonaro está desinterditando debate sobre 'nova CPMF', diz Marcos Cintra

O ex-secretário especial da Receita Federal Marcos Cintra, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro está desinterditando o debate, o que ajuda a viabilizar a criação de um tributo nos moldes da CPMF, ou seja, com base em movimentação financeira.



"Eu saí do governo porque o presidente da República interditou o debate. Agora, ele não só está deixando rolar, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, está vendo uma alternativa viável e o consenso está voltando", disse, durante live do BTG Pactual. "O presidente, agora, desinterditou o debate", acrescentou.



Cintra afirmou que não guarda mágoa por ter deixado o governo. Ao contrário. Disse que fica 'felicíssimo' ao ver que estava certo. "O Bolsonaro tem de apoiar o debate. É fundamental", acrescentou.



Ele disse que votou contra a CPMF na Câmara dos Deputados por duas vezes em ocasiões em que o tributo não estava sendo bem implantado. "Agora, a coisa mudou. Se convencermos o presidente, talvez tenhamos alguma reforma que viabilize PIS/Cofins e conversão amigável de setores que não aceitam alíquota de 12%", avaliou.