Bolsonaro defende privatizações após debandada no Ministério da Economia

Paulo Guedes viu seu ministério ter duas importantes baixas nessa terça-feira (foto: Mauro Pimentel/AFP) ministério da Economia, ocorrida nessa terça-feira após a saída dos secretários especiais Salim Mattar (Desestatização e Privatização) e Paulo Uebel (Desburocratização, Gestão e Governo Digital), o presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (12/8), para tentar diminuir o impacto das baixas na pasta. Ele defendeu a privatização de ‘empresas deficitárias’ e afirmou que o país está ‘inchado’. Após a debandada no, ocorrida nessa terça-feira após adosSalim Mattar (Desestatização e Privatização) e Paulo Uebel (Desburocratização, Gestão e Governo Digital), o presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (12/8), para tentar diminuir odas baixas na pasta. Ele defendeu ade ‘empresas deficitárias’ e afirmou que o país está ‘inchado’.





“Os desafios burocráticos do estado brasileiro são enormes e o tempo corre ao lado dos sindicatos e do corporativismo e partidos de esquerda. O estado está inchado e deve se desfazer de suas empresas deficitárias, bem como daquelas que podem ser melhor administradas pela iniciativa privada”, escreveu o chefe do Executivo.









Bolsonaro ainda justificou que não é possível atender a todos os ministros que pedem mais recursos para investimentos e fez um aceno ao ministro da Economia, Paulo Guedes ao defender o teto de gastos. “Num orçamento cada vez mais curto é normal os ministros buscarem recursos para obras essenciais. Contudo, nosso norte continua sendo a responsabilidade fiscal e o teto de gastos”.





Na tentativa de minimizar a saída dos auxiliares da Economia, o mandatário apontou que “em todo o governo, pelo elevado nível de competência de seus quadros, é normal a saída de alguns para algo que melhor atenda suas justas ambições pessoais. Todos os que nos deixam, voluntariamente, vão para uma outra atividade muito melhor."





Por fim, Bolsonaro destacou que o governo conseguiu aprovar a reforma da previdência em tempo recorde, além de reduzir taxas de juros e ter conseguido o congelamento do aumento salarial de funcionários públicos. “Em tempo recorde fizemos a reforma previdenciária, as taxas de juros se encontram nos inacreditáveis 2% e os gastos com o funcionalismo está contido até o final de 2021. O Presidente e seus Ministros continuam unidos e cônscios da responsabilidade de conduzir a economia e os destinos do Brasil com responsabilidade”, concluiu.





Saídas





De acordo com Guedes, Salim e Uebel pediram demissão por estarem insatisfeitos com falta de resultados em suas respectivas pastas . No caso de Salim, dono da Localiza, a justificativa da saída ocorreu porque ele não conseguiu entregar os projetos de privatizações e ficou insatisfeito com o ritmo determinado pelo presidente Jair Bolsonaro.





Já Uebel pediu para deixar o governo porque a reforma administrativa foi adiada e ele disse ao ministro que preferia sair, após o presidente sinalizar que não tinha interesse em tocar a proposta neste ano e, provavelmente, no próximo.