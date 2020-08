FGTS aprova distribuição de R$ 7,5 bilhões de lucro aos trabalhadores

Trabalhador que mantinha saldo do FGTS no fim do ano passado será pago até o próximo dia 31 (foto: Marcos Correa/PR) aprovou, nesta terça-feira (11/8), a distribuição de R$ 7,5 bilhões do lucro de 2019 com os trabalhadores. O pagamento será proporcional ao saldo que cada trabalhador mantinha em suas contas do FGTS no fim do ano passado e será pago até o próximo dia 31 pela Caixa Econômica Federal. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nesta terça-feira (11/8), ade R$ 7,5 bilhões dode 2019 com os. O pagamento será proporcional aoque cada trabalhador mantinha em suasdo FGTS no fim do ano passado e será pago até o próximo dia 31 pela Caixa Econômica Federal.





Os R$ 7,5 bilhões que serão distribuídos entre os cotistas do FGTS representam 66% do lucro auferido pelo Fundo em 2019: R$ 11,3 bilhões. O valor é inferior ao que foi distribuído em 2018, quando o governo autorizou a distribuição de 100% dos R$ 12,2 bilhões de lucro obtidos naquele ano com os trabalhadores.









"O espírito é equilibrar duas políticas. A política habitacional de infraestrutura, que alimenta o setor produtivo, e, do outro lado, a remuneração positiva a esses trabalhadores", afirmou Tillmann. Ele disse que esse repasse de R$ 7,5 bilhões ainda assegura uma "reserva para distribuições futuras, caso a conjuntura não se mostre favorável".





Ainda assim, o repasse vai garantir que o FGTS renda mais que a poupança em 2019. Afinal, lembrou Tillmann na reunião do Conselho Curador do FGTS, uma das premissas do planejamento estratégico do FGTS é defender o poder de compra e dar um ganho real aos recursos que são mantidos no Fundo.





O FGTS calcula, então, que a medida vai elevar de 3% para 4,9% o rendimento do FGTS em 2019. O valor é superior ao rendimento registrado pela poupança (4,26%) e à inflação de 2019 (4,315). E, segundo o FGTS, também representa cerca de 80% do rendimento dos CDIs.





Com isso, contudo, o governo também espera "mostrar ao trabalhador que manter o recurso no FGTS é uma alternativa interessante". "Comparando com modalidades semelhantes de retorno e tributação, estamos pagando mais que a poupança. É uma rentabilidade interessante e um equilíbrio para continuar investindo", comentou Tillmann.





Afinal, medidas recentes têm ampliado as possibilidades de saque do FGTS, como o saque-aniversário. E há um receio, por parte de alguns dos integrantes do Conselho Curador do FGTS, que esses saques cresçam a tal ponto de prejudicar a rentabilidade do fundo, atrapalhando a disponibilidade de recursos para os investimentos do FGTS em infraestrutura, habitação e saneamento.