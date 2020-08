Caixa/Guimarães: fizemos a securitização em IPCA e já estamos em R$ 10 bilhões

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse nesta terça-feira, 11, que o programa de securitização do banco, com crédito imobiliário corrigido pelo IPCA, já soma R$ 10 bilhões. Ele participa de uma live sobre o "Futuro da Securitização" organizada pela Associação Brasileira de Incorporações Imobiliárias (Abrainc).



Guimarães falou das medidas adotadas pela Caixa desde que ele assumiu a presidência da instituição com foco no mercado imobiliário. "Quando assumimos, a Caixa já não era o banco da habitação. Éramos o quarto e quase perdendo para o quinto colocado", disse Guimarães. Mas desde então, disse ele, a Caixa aumentou o seu market share no segmento para 50%. No mês a mês, continuou o banqueiro, a Caixa cresceu 100% até junho e em agosto já cresce 30% sobre julho.



"Focamos no imobiliário e pouco emprestamos para grande empresas", afirmou Guimarães. Segundo ele, o segmento de securitização imobiliária com créditos em IPCA tem muito espaço para crescer.



O presidente da Caixa disse ainda que a instituição pretende ser não só um banco social, mas também rentável e sustentável.