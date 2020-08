Abrainc: Estudo com 63 mil funcionários da construção mostra 9 mortes por covid

O presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz França, disse que o setor registrou apenas nove mortes por covid-19 em uma pesquisa feita com 63 mil operários.



Segundo o executivo, a manutenção da atividade nos canteiros de obras durante a pandemia, dentro de protocolos de segurança e saúde, foi fundamental para que o setor conseguisse atravessar esse período de crise.



"Conseguimos superar vários desafios e recolocar o setor de construção na rota do crescimento", disse há pouco França, na abertura de evento realizado pela Abrainc para discutir o futuro da securitização.



Ele comentou ainda que o setor vinha apresentando dados promissores no começo do ano, com alta de 32% nas vendas de imóveis no primeiro bimestre. Embora a crise tenha interrompido temporariamente esse avanço, teve como consequência a aceleração da adoção de canais digitais pelas incorporadoras para venda de imóveis.