Descontos: Uber lança assinatura por R$ 25 ao mês

anuncia nesta terça-feira, 11, o lançamento de seu serviço deno aplicativo: o Uber Pass.A novidade, que chega ao Brasil por R$ 25 mensais, é um pacote de serviços que incluiem viagens no app de transporte e na entrega de comida, pelo Uber Eats e pelo Cornershop.A ideia da empresa é reunir funcionalidades de vários de seus aplicativos em um único serviço.Segundo George Gordon, diretor do Uber na América Latina, o Brasil tem potencial para receber o serviço, pois é um dos principais países na operação dosda empresa.Em um momento em que adetem impacto na vida financeira das pessoas, a empresa espera que o Uber Pass seja uma forma de auxiliar os usuários a gastar menos. "Esse serviço é uma forma que pensamos para ajudar as pessoas a economizarem dinheiro no transporte e na entrega de comida e de outros itens", explicou Gordon, em entrevista ao Estadão.Mais especificamente, nos benefícios estão previstos entregas gratuitas em todos os pedidos de Uber Eats de mais de R$ 30 e nos pedidos de Cornershop superiores a R$ 100. Além disso, a assinatura oferece 10% de desconto em todas as viagens de UberX em qualquer cidade brasileira. Para o lançamento, o Uber vai oferecer o primeiro mês de assinatura de forma gratuita."Nós esperamos que esse plano também beneficie nossosparceiros. Com os benefícios, a expectativa é de que as pessoas peçam maise façam mais viagens para aproveitar os descontos, o que significa mais oportunidade de ganhos para nossos parceiros", afirmou Gordon.As informações são do jornal