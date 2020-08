SPX Capital vence o ranking Top 5 do BC para o IGP-M de curto prazo em julho

O Ranking Top 5 do Banco Central de julho para o IGP-M de curto prazo foi vencido pela SPX Capital, segundo a própria autoridade monetária divulgou nesta sexta-feira, 7. O IGP-M de julho mostrou uma alta de 2,23% na média dos nos preços de mercado.



A projeção que a SPX Capital enviou ao Sistema de Expectativas do BC mostrou um desvio médio de 0,1633 ponto porcentual em relação ao indicador efetivo.



No ranking de curto prazo, avalia-se a precisão das projeções com defasagem de cerca de um mês em relação à publicação do indicador analisado nos últimos seis meses.



A segunda posição no Ranking Top 5 ficou com a Tendências Consultoria Integrada, que inseriu no Sistema de Expectativas do BC uma projeção para o IGP-M de julho com um desvio médio de 0,1733 ponto porcentual.



A MCM Consultores ficou com a terceira posição. Apresentou ao BC uma projeção que se desviou em 0,1900 ponto porcentual em relação ao IGP-M do mês passado.



O banco árabe ABC Brasil foi o quarto colocado com um projeção que se desviou em 0,2267 ponto porcentual em relação ao IGP-M de julho. Fechando a lista das cinco instituições Top 5 de julho aparece o Barclays Bank, com uma projeção que abriga um desvio médio de 0,2400 ponto porcentual em relação ao índice efetivo.