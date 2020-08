Parcitas Gestão lidera ranking Top 5 do BC para IPCA de curto prazo em julho

A Parcitas Gestão de Recursos liderou em julho o Ranking Top 5 do Banco Central para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de curto prazo. O IPCA de junho foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reportando uma alta média de 0,36% ante 0,26% em junho.



A liderança conferida à Parcitas na lista das instituições Top 5 do BC se deu em função da projeção da instituição ter sido a que mais se aproximou do IPCA, com um desvio médio de apenas 0,0333 ponto porcentual.



No ranking de curto prazo, avalia-se a precisão das projeções com defasagem de cerca de um mês em relação à publicação do indicador analisado nos últimos seis meses.



A Tendências Consultoria Integrada ficou com a segunda posição no ranking, com uma projeção para o IPCA que abrigou um desvio médio de 0,0400 ponto porcentual em relação à taxa de inflação de julho.



O terceiro lugar no Ranking Top 5 ficou com a Caixa Asset, cuja projeção para o IPCA do mês passado mostrou um desvio médio de 0,0500 ponto porcentual do índice efetivo. Na sequência, na quarta posição vem a Soma Investimentos. Seu departamento econômico enviou ao Sistema de Expectativas do BC uma projeção que se desviou em 0,0533 ponto porcentual da inflação de 0,36% registrada em julho.



Fechando a lista das instituições Top 5 para o IPCA de curto prazo, mas também na quarta posição, aparece a Ventor Investimentos. Sua projeção mostrou um desvio médio em relação ao índice efetivo idêntico ao da Soma Investimentos, de 0,0533 ponto porcentual.