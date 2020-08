Unificação de PIS e Cofins na proposta do Executivo não aumentará carga, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a unificação do PIS e Cofins, na proposta do Executivo para uma reforma tributária, não irá aumentar a carga tributária, principalmente sobre profissionais liberais. "Tenho certeza que melhora a competitividade das empresas brasileiras", disse Maia em entrevista à rádio Jovem Pan.



Maia disse também que votaria contra "um imposto como a CPMF, independente da qualidade do imposto".



"Apesar de que esse é um imposto ruim, porque gera muitas distorções na economia", concluiu Maia.