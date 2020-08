Investidor estrangeiro retira R$ 1,841 bi da B3 no pregão de 31/07

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,841 bilhão da B3 no pregão da última sexta-feira, 31. É a maior saída diária desde o dia 15 de maio (R$ 1,854 bilhão). No último pregão de julho, o Ibovespa fechou em baixa de 2,00%, aos 102.912,24 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 34,7 bilhões.



Em julho, a bolsa encerra o mês com um saldo negativo de R$ 8,408 bilhões em recursos estrangeiros, resultado de compras de R$ 288,663 bilhões e vendas de R$ 297,072 bilhões.



No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 84,913 bilhões do mercado acionário brasileiro.