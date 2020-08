Aneel cancela reunião de diretoria em luto por perda de servidor por coronavírus

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu cancelar a reunião ordinária desta terça-feira, 4, em luto pela morte do servidor público Gustavo de Paiva Vaz, em razão do novo coronavírus. Os diretores retiraram todos os processos da pauta.



Os reajustes tarifários das distribuidoras Celpa e Escelsa serão deliberados na quinta-feira, 6, em reunião extraordinária. Os demais processos serão retomados na próxima semana.



Gustavo de Paiva Vaz morreu no sábado, 1º. Tinha 43 anos e trabalhava na Superintendência de Recursos Humanos da Aneel. Deixa mulher, dois filhos e uma neta.