Governo federal economiza R$ 466 milhões com servidores em trabalho remoto entre abril e junho

Com ospúblicos trabalhando em casa, ofederal economizou R$ 466,4 milhões em cinco áreas entre abril e junho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Os números foram divulgados nesta segunda-feira em relatório do. Segundo a pasta, aproximadamente 360 mil servidores estão em regime de, o que representa 62% do total.

O governo economizou quase R$ 128 milhões em energia elétrica. Entre abril e junho deste ano, o gasto foi de R$ 443,5 milhões, contra R$ 571,5 no ano passado: uma redução de 22,4%.

O custo com serviços de comunicação e Correios caiu 63,1% com o trabalho remoto. O governo gastou R$ 28,4 milhões nessa área de abril a junho de 2020, e R$ 77 milhões no mesmo período de 2019.

A pandemia reduziu em 10,3% as despesas com água e esgoto. Entre abril e junho de 2019, os custos sanitários nos prédios públicos totalizaram R$ 128 milhões. No mesmo período deste ano, foram R$ 115 milhões.

Por fim, o relatório aponta uma economia de R$ 5 milhões com cópias e reproduções de documentos. O custo com esse tipo de trabalho no segundo trimestre deste ano foi de R$ 9 milhões, 36% a menos que os R$ 14 milhões no mesmo período de 2019.

De acordo com o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert, a experiência com trabalho remoto durante a pandemia mostra que é possível prestar serviços públicos com mais produtividade e diminuir o custo administrativo. Assim, será possível aumentar recursos para áreas finalísticas que afetam diretamente o cidadão”, argumenta.

