Governo troca titular da Secretaria Nacional do Consumidor

O ministro chefe da Casa Civil, Braga Netto, exonerou Luciano Benetti Timm do cargo de secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. A portaria com a exoneração está publicada na edição desta segunda-feira, 3, do Diário Oficial da União.



A publicação traz ainda a nomeação de Juliana Oliveira Domingues para ocupar o cargo de secretária nacional do Consumidor.