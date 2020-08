Governo divulga calendário do auxílio emergencial de quem contestou pedido negado

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

federal aprovou o pagamento doemergencial para mais 1,15 milhão de brasileiros. São pessoas que precisaram contestar a primeira avaliação cadastral do governo para entrar na lista de beneficiários dose vão receber o auxílio a partir desta quarta-feira (5/8). Veja as datas de pagamento abaixo.

A aprovação de mais um grupo de pagamentos do auxílio emergencial foi confirmada, nesta segunda-feira (3/8), pelo Ministério da Cidadania, que publicou no Diário Oficial da União as datas de pagamento e de saque desse novo lote do benefício.









Também integram esse lote de pagamentos aqueles brasileiros que receberam a primeira parcela dos R$ 600 em abril, mas tiveram o benefício suspenso no mês passado por conta "de atualizações de dados governamentais" e depois também comprovaram o direito aos R$ 600.





Calendário de pagamento



Cerca de 1,15 milhão de pessoas estão nessa situação. Por isso, o governo vai dividir esses pagamentos de acordo com o mês de aniversário do beneficiário.





O pagamento também será feito primeiro em uma poupança social da Caixa, que deve ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Só depois de algum tempo será liberado o saque e a transferência bancária dos R$ 600.





Os depósitos na poupança da Caixa começam nesta quarta-feira (5/8), para 483 mil pessoas que nasceram entre janeiro e maio. Já os beneficiários que nasceram em outros meses receberão entre sexta-feira (7/8) e o próximo dia 26.





De acordo com o Ministério da Cidadania, quem teve o benefício aprovado após a contestação vai receber a primeira dos R$ 600 nessas datas. Já quem teve o auxílio suspenso em julho vai receber a terceira e a quarta parcelas juntas nesse calendário.





As próximas parcelas do auxílio serão pagas a esse grupo dentro do calendário de pagamentos do auxílio emergencial que foi anunciado pelo governo no último dia 16 e vai até o fim do ano.



Veja as datas de pagamento no Caixa Tem:



5 de agosto: nascidos de janeiro a maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro





Os saques e as transferências bancárias desse lote de pagamentos também começa nesta semana, no sábado (08/08). Porém, vai até 17 de setembro.





Veja as datas dos saques:

8 de agosto: nascidos de janeiro a abril

13 de agosto: nascidos em maio

22 de agosto: nascidos em junho

27 de agosto: nascidos em julho

1º de setembro: nascidos em agosto

05 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro e novembro

17 de setembro: nascidos em dezembro