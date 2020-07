Ford surpreende com lucro líquido de US$ 1,1 bilhão

A Ford informou lucro líquido de US$ 1,1 bilhão no segundo trimestre de 2020, ou US$ 0,28 por ação, uma alta em relação ao lucro líquido de US$ 100 milhões registrado em igual período de 2019. Analistas consultados pela FactSet previam um lucro menor, de US$ 0,22 por ação. Nas negociações do after hours em Nova York, os papéis da empresa subiam 1,93%, às 18h00 (de Brasília).



A companhia teve prejuízo operacional de US$ 1,9 bilhão de abril a junho, resultado melhor do que o prejuízo operacional de US$ 4,7 bilhões esperado pelo mercado. Já a receita da Ford ficou em US$ 19,4 bilhões no segundo trimestre deste ano, abaixo do total de US$ 38,9 bilhões registrado em igual período de 2019.





*Com informações da Dow Jones Newswires