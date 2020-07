Governo troca comando da radiodifusão e nomeia Maximiliano Martinhão para o cargo

O governo decidiu trocar, novamente, o comando da área de radiodifusão, uma das mais sensíveis e que lida com concessões de rádios e TVs, alvo de interesse de parlamentares. O assessor especial do então Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Maximiliano Martinhão, vai assumir o cargo de secretário de Radiodifusão da pasta, que possivelmente deve migrar para o recém-criado Ministério das Comunicações.



Martinhão substitui Wilson Diniz Wellisch, que ocupou o cargo por apenas dois meses, entre 14 de maio e 16 de julho.



Apesar de ter sido publicada apenas nesta quarta-feira, 29, no Diário Oficial da União, a nomeação de Martinhão é retroativa a 16 de julho.



O ato foi assinado pelo ministro da Casa Civil, Braga Netto.



Martinhão é servidor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas atua na estrutura do governo há anos. Ele foi secretário de Telecomunicações no governo da ex-presidente Dilma Rousseff.



Na gestão do ex-presidente Michel Temer, foi secretário de Política de Informática, de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e presidente da Telebrás.