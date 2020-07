Telefonia móvel: Claro, Tim e Vivo se unem para comprar Oi por R$ 16,5 bilhões

(foto: Pixnio)

O Conselho de Administração da Telefônica, dona da, informou na noite dessa segunda-feira (27) que prorrogou e revisou a oferta para adquirir por R$ 16,5 bilhões o negócio móvel do Grupo Oi, juntamente com ae aA proposta financeira atende ao, que já divulgou que o preço mínimo para a venda do negócio, com 34 milhões de clientes, é de R$ 15 bilhões.No ano passado, oavaliou a Oi móvel em R$ 20 bilhões. Na semana passada, a Oi informou que havia fechado um acordo de exclusividade com a Highline para negociar a venda de suas operações de telefonia celular. O comunicado representou uma reviravolta nas negociações para venda de ativos da Oi.Segundo fontes, a Highline, da gestora americana Digital Colony, havia oferecido valor acima dos R$ 15 bilhões . Por isso, agora, as rivais aumentaram o preço da oferta. A Highline já tinha feito proposta para comprar por R$ 1,076 bilhão pela unidade de torres da Oi, outro ativo à venda.A Highline tem exclusividade com a OI até o próximo dia 3 de agosto, mas pode ser prorrogado.A estratégia da Highline, que no Brasil é dona de infraestrutura de telecomunicações, seria comprar a operação móvel da Oi e, por meio de leilão, vender os quase 34 milhões de clientes da empresa. Uma das possibilidades na mesa é fechar o acordo com a mineira Algar.Em seguida, o fundo dos EUA alugaria as frequências móveis da Oi para as companhias do setor, atuando no chamado “mercado de atacado”, segundo fontes. Mas a estratégia é criticada pelas rivais, de acordo com fontes a par das discussões.Segundo balanço do primeiro trimestre, o total da dívida financeira da Oi era de R$ 24 bilhões. A dívida que está na recuperação judicial é ainda maior, porque inclui outros créditos, como aqueles obtidos com a Anatel.