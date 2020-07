Para privatizar Correios, governo prepara marco legal para o setor postal

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Viabilidade

Para tentar destravar a, ol pretende apresentar aoumque desobrigue a União de prestar osdo país. Oestá sendo discutido no âmbito do(PPI) e do Ministério das Comunicações, junto com os estudos de viabilidade técnica da"A gente acredita na possibilidade de abertura desse mercado para, para a concorrência. Mas isso passa por um, necessariamente", afirmou neste sábado (25/07) a secretária especial do PPI, Martha Seillier, em live do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).Martha Seillier explicou que aenfrenta um "interessante", porque existe "umade que cabe àmanter o". Por conta disso, seria preciso "interpretar a Constituição por meio de um marco legal para o setor" para poder avançar com essa. E é isso que o governo está tentando fazer."Temos umque está em discussão. Agora, com a chegada do ministro Fábio Faria [das Comunicações], estamos negociando e conversando bastante com ele sobre o tema", contou a secretária do PPI. Ela acrescentou que a expectativa é "poder encaminhar esse projeto ao Congresso e avançar com essa discussão". "Sabemos que é delicada [a discussão]. Mas, se bem regulamentada, afasta preconceitos sobre a", explicou.A secretária não deu detalhes sobre esse. Mas lembrou que o governo FHC também tentou regulamentar o. "Sou a fazer da interpretação de que 'cabe à União manter' não significa que aestá obrigada a prestar o serviço por um braço estatal. Significa que o serviço postal tem que ter universalidade, atender todas as regiões do país", defendeu.Martha lembrou ainda que hoje osatendem 95% da população brasileira com mais de 95 mil colaboradores e 11 mil agências. Porém, disse que "no seu formato público, não consegue se modernizar e fazer os investimentos na velocidade que o setor demanda e alcançar níveis de eficiência que o brasileiro demanda". Hoje, ostêm um faturamento aproximado de R$ 18 bilhões/ano, mas também acumulam muitos prejuízos.também está avançando com os estudos de viabilidade técnica necessários ao processo des. Segundo Martha Seillier, esses estudos estão em etapa de contratação. "Até o final da semana que vem, no máximo na próxima semana, a gente já vai ter a seleção dos consultores especializados [que farão os estudos]", adiantou a secretária na live do IDP.O processo de contratação desses consultores foi conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao longo dos últimos meses. E, de acordo com Martha Seillier, terá dois objetivos. De um lado, vai analisar os desenhos possíveis para a privatização dos. E, do outro, "os aspectos relativos ao patrimônio da empresa, seus passivos, avaliações econômico-financeiras importantes que precisam ser feitas".