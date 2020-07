Caixa abre 680 agências para saques do auxílio emergencial neste sábado

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

l vai abrir 680 agências nestepara fazer o pagamento de mais uma rodada de saques do. Em, 59 agências estarão abertas das 8h às 12h (consulte aqui as agências que estão em funcionamento hoje).Segundo a, poderão fazer o saque em espécie dos R$ 600 neste sábado todos os beneficiários que receberam mais uma parcela donas contas sociais digitais na última quarta-feira. São 3,8 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro que receberam a quarta, a terceira, a segunda, ou até mesmo a primeira parcela do auxílio nesta semana pelo Caixa Tem.Além disso, será liberada a primeira rodada presencial do(FGTS). Poderão fazer a retirada desses recursos os 5 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro que receberam o crédito donas contas do Caixa Tem no último dia 29 de junho.A Caixa informou que também vai continuar fazendo, hoje, o desbloqueio das contas dopara os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro ou março. As contas foram suspensas por suspeita de fraude. Para os nascidos em abril e maio, o desbloqueio começa na segunda-feira. O banco não informou quantos trabalhadores já conseguiram regularizar o acesso a suas contas.