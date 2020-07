"Segurança valoriza quem tem a receber" diz superintendente da Caixa

Marcelo Bomfim esclareceu que pagamentos referentes ao novo ciclo do auxílio emergencial seguem mês de aniversário do beneficiário (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)







Anunciado pelo governo na semana passada, o novo calendário do auxílio emergencial, que passou a vigorar ontem, provocou muitas dúvidas entre os beneficiários da ajuda mensal de R$ 600. Ao Estado de Minas, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal em Minas Gerais, Marcelo Bomfim, explicou que as alterações se devem à decisão da União de conceder mais duas parcelas do programa – originalmente, eram três. As mudanças no cronograma não afetam cidadãos que constam na base de dados do Bolsa Família, cuja liberação dos recursos – já iniciada – está atrelada ao último algarismo do Número de Identificação Social (NIS). Os demais usuários, por sua vez, terão o dinheiro liberado, primeiramente, nas contas digitais abertas pelo banco.





Dividido em ciclos que levam em conta o mês de aniversário, o cronograma estabelece datas para a concessão do crédito – que permite, por exemplo, o pagamento de contas – e para o saque em espécie. Na primeira etapa, a chegada do dinheiro às poupanças começou ontem, para os nascidos em janeiro. Em 26 de agosto, serão iniciados os depósitos aos nascidos em dezembro. Os saques do ciclo inicial estarão liberados a partir de sábado, tendo como alvo, justamente, os que nasceram no primeiro mês do ano. Os nascidos no último mês poderão receber a verba em 17 de setembro.





Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no início de abril, a lei federal sobre o auxílio emergencial diz que trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e desempregados têm direito a receber os R$ 600. Para ser considerado MEI, é preciso gerir, sozinho, um empreendimento que fature até R$ 81 mil ao ano.