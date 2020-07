Caixa dará 180 dias de pausa para pagamentos de contratos habitacionais

(foto: Tomaz Silva/Ag. Brasil)

informa que está disponibilizando, a partir desta quarta-feira (22), a possibilidade de ampliação da pausa nas prestações dos créditos habitacionais do Programa(Faixas 1,5, 2 e 3) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos () para um período de até 180 dias.Até o momento, mais de 2,4 milhões de mutuários já solicitaram a pausa na prestação habitacional.



Segundo o banco, os clientes pessoas física e jurídica que já tiveram a pausa temporária de 120 dias concluída poderão prorrogar o prazo por mais 60 dias. E quem ainda não optou por essa alternativa poderá solicitar a pausa de 180 dias.



Em nota, a Caixa explica que para as empresas, a opção de pausa é válida para os financiamentos à produção de empreendimentos e para os financiamentos de aquisição e construção de imóveis comerciais (modalidade individual).



"As opções de pagamento parcial dos encargos ou carência também serão estendidas para até 180 dias, porém não poderão ser utilizadas em conjunto com a pausa", diz o banco.



Mais de 2 milhões de solicitações

Conforme a Caixa, a medida faz parte das ações do banco para oferecer aos clientes alternativas para enfrentar os efeitos causados à economia pela"Estender a pausa é mais uma medida importante do banco no suporte ao planejamento das famílias brasileiras neste período dee à retomada da economia", diz o presidente do banco, Pedro Guimarães.A Caixa já registrou mais de 2,1 milhões de solicitações pelo aplicativo Habitação CAIXA, além de cerca de 170 mil atendimentos pelo telesserviço.Durante o período de pausa, o contratoremuneratórios, seguros e taxas, informa o banco.Os valores dos encargos pausados são acrescidos aodo contrato e diluídos no prazo remanescente. A taxa de juros e o prazo contratados inicialmente não sofrem alteração.