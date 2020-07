Latam Brasil vai aumentar operações em 50% em agosto e setembro

No início de julho, a Latam Brasil entrou no processo de recuperação judicial do Grupo Latam nos Estados Unidos (foto: Wikipedia)

Brasil pretende aumentar as operações no mercado nacional em 50% em agosto e em setembro. De acordo com a aérea, serão 244 voos por dia ao final de setembro, número ainda bem abaixo dos 750 voos diários operados em 2019, mas acima dos 110 vistos em julho, o que mostra, segundo a empresa, um aumento de demanda, "ainda que tímido".Serão reforçadas as operações em Guarulhos (SP) e Brasília, principais centros de conexão da Latam no País. Segundo a companhia, serão 300 cidades atendidas através dode Guarulhos, com a adição de 37 destinos, e 200 a partir de Brasília, com mais 28 destinos."Ao mesmo tempo em que continuamos nossa reestruturação financeira e garantimos o compromisso do acesso a mais de R$ 12 bilhões pelo DIP (debtor-in-possession), sem a ajuda dos governos até o momento, a Latam Brasil volta a acelerar e aumenta sua oferta de", comentou através de nota o CEO da empresa no, Jerome Cadier.No início de julho, a Latam Brasil entrou no processo de recuperação judicial do Grupo Latam nos Estados Unidos. Isso deu à empresa acesso a um empréstimo de US$ 2,4 bilhões concedido por acionistas da companhia e pela Oaktree Capital Management.Além de retomar rotas, a Latam informa que os novos voos conectarão Guarulhos à rede internacional da empresa, com destinos como Lima, Nova York, México, Montevidéu, Buenos Aires e Assunção se somando a Lisboa, Madri, Frankfurt e Londres, entre outros.