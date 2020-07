Isaac: Febraban defende reformas estruturais, particularmente, a tributária

O presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou nesta terça-feira, 21, que a reforma tributária é "extremamente necessária para colocar ordem neste sistema cheio de distorções". Por meio de nota, o executivo disse que a Febraban defende as reformas estruturais na economia, particularmente, a reforma tributária.



"Nosso sistema tributário é caótico e, apesar do grande potencial arrecadador, infelizmente se tornou um entrave para o crescimento econômico por conta da sua complexidade e de várias distorções", afirmou. Segundo Isaac, o País não conseguirá elevar a produtividade e voltar a crescer enquanto esses problemas não forem atacados.



O governo federal enviou hoje ao Congresso Nacional a primeira fase da proposta de reforma tributária. A proposta trata da unificação do PIS e da Cofins, os dois tributos federais sobre o consumo, com a criação da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS).