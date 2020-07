Luís Eduardo da Costa Carvalho é o novo presidente da Acrefi

O economista Luís Eduardo da Costa Carvalho, fundador da Lecca Financeira, é o novo presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi). Ele assumirá a entidade a partir de agosto, em substituição a Hilgo Gonçalves, que esteve à frente da Associação por quatro anos e que agora passará a integrar seu conselho deliberativo.



O executivo iniciou a carreira no Unibanco, onde foi diretor, seguindo para o HSBC, até se tornar CEO do Banco Losango.



Em sua trajetória, se destacou como um dos cinco melhores CEOs do Varejo Nacional, pela Revista Consumidor Moderno, e também entre as Melhores Empresas para Trabalhar, pelo GPTW.