Plataforma reúne trabalhadores e empresas de eventos em Tiradentes

Ex-prefeito de Tiradentes, Ralp Justino diz que o intuito da proposta é dar visibilidade para o setor de eventos, fortemente atingido pela pandemia (foto: Eugênio Sávio/Divulgação)



O brasileiro tem uma identidade festeira, não é? Uns mais, outros menos, mas está no sangue latino, e dos mineiros, o desejo de confraternizar, encontrar, trocar, celebrar.



E a cidade de Tiradentes, que respira cultura, história e festa, é um desde paraísos das Gerais que moradores e visitantes convivem em nome da alegria, do compartilhar experiências com eventos que abraçam todos dos gostos: dos religiosos aos gastronômicos, do cinema ao carnaval.





isolamento social impostos pela pandemia do novo coronavírus, particularmente, a classe que lida com o receber e com a aglomeração está com as atividades fechadas e passando por dificuldades.



Pensando nisso, nasceu a plataforma "Vai Rolar Evento", movimento social que visa ajudar profissionais e empresas de eventos na retomada dos trabalhos no pós-crise da COVID-19. O setor é o primeiro a fechar e o último a sair de uma turbulência econômica.



Pensando nisso, nasceu a plataforma “Vai Rolar Evento”, movimento social que visa ajudar profissionais e empresas de eventos na retomada dos trabalhos no pós-crise da COVID-19. O setor é o primeiro a fechar e o último a sair de uma turbulência econômica.



retomada das experiências humanas presenciais num futuro próximo.



Vai Rolar Evento abarca encontros corporativos, de entretenimento, culturais, esportivos, educacionais ou qualquer outra reunião coletiva que gere experiências.



A proposta é facilitar o encontro de quem quer trabalhar com quem quer contratar: o maior ambiente virtual de matchmaking do setor de eventos, sem qualquer custo para as partes. Para participar, basta cadastrar no site



Ralph Justino, ex-prefeito de Tiradentes, idealizador da Mostra de Cinema e Festival de Gastronomia da cidade, entre outros eventos já no calendário do país, é também um dos voluntários da plataforma Vai Rolar Evento.



“A ideia foi do Henrique (Henrique Donnabella, empresário de São Paulo) e contou com vários voluntários no desenvolvimento do projeto. Tem participação de talentos de Tirantes, São Paulo e Rio de Janeiro, todos produzindo em home office, voluntariamente. O intuito é dar visibilidade para este setor que precisa do carregador, recepcionista, porteiro, arquiteto, advogado e tantos outros.”





São cerca de 90 tipos de profissionais e habilidades nesta cadeia. É a economia criativa. “A maioria parada, passando por dificuldade, ainda que quem atua nesta área seja ágil, se adapte. Muitos têm se virado com lives e ações corporativas, são caminhos. Pode ser que em agosto ocorra um avanço, mas acredito em certa normalidade só em 2021”, afirma o ex-prefeito.





Diante das dificuldades, Ralph destaca que empresas tentam entrar no mercado on-line, promovendo eventos virtuais, e os profissionais de eventos estão, em sua maioria, parados. Profissionais de produção, backstage, decoração, cenários, limpeza, entre outros têm que recorrer ao auxílio do governo ou a outros setores para novas oportunidades.





Conforme Ralph, o contato entre empregador e prestador de serviço é direto, a plataforma atua como canal, para aproximar essas demandas: “É uma ferramenta, específica do setor, que não existia. Muitas vezes, com eventos em toda parte, de repente, falta uma recepcionista e era complicado encontrar outro profissional, agora não mais. Haverá um banco para qualquer um acessar. Começamos em março e em maio tudo já estava pronto. O site foi desenvolvido com tecnologia da empresa Doinbook, que cedeu gratuitamente os desenvolvedores e a licença de uso do software”.



Henrique Donnabella, Country Manager da Collinson no Brasil, foi o idealizador da plataforma (foto: Arquivo pessoal) GRANDES EMPRESAS Henrique Donnabella, da Country Manager da Collinson no Brasil, revela que a ideia do projeto nasceu logo no começo da pandemia, quando as cidades implantaram o distanciamento social e com isso o setor de eventos parou.



“Os profissionais de eventos, na maioria autônomos, perderam renda e perspectiva: naquele momento, a certeza era que eventos seria a última atividade econômica a se recuperar no pós-pandemia. Diferente da maioria das iniciativas, pensei numa ajuda de médio prazo. Não existe um ambiente virtual que reúna empresas e profissionais de eventos. O LinkedIn é genérico e pouco usado por este setor.”



Henrique Donnabella enfatiza que, com a ideia concebida, ele foi atrás de parceiros que estivessem dispostos a colaborar com o projeto. Primeiro entrou uma startup mineira, de Tiradentes. Depois um designer de São Paulo, uma assessoria de imprensa do Rio de Janeiro, produtores de eventos do Paraná, Brasília e até de Portugal colaboraram desde a concepção até o lançamento.



O movimento Vai Rolar Evento nasceu e com uma semana teve quase 200 profissionais cadastrados na plataforma. “É um serviço totalmente gratuito e grandes empresas do setor estão apoiando.”





Conforme Henrique Donnabella, o objetivo é agilizar o processo de retomada do setor. “Quando os eventos voltarem, as empresas terão que rapidamente contratar mão de obra especializada. O banco de dados de currículos do movimento será muito útil para este fim.”









Como funciona?





A missão é conectar profissionais e prestadores de serviços com empresas e recrutadores que desejam contratar mão de obra especializada.





– Profissional de eventos ou prestador de serviços faz o cadastro gratuito e recebe seu CV formatado, em arquivo PDF.





– Os dados coletados ficarão disponíveis no banco de dados do site para consulta das empresas que queiram contratar as pessoas ou serviços especializados.





– As empresas que hoje estão demitindo, amanhã voltarão a contratar. Assim que o mercado reaquecer, o banco de dados de profissionais qualificados estará disponível para consulta sem custos.





– As empresas e recrutadores poderão pesquisar o profissional desejado e entrar em contato diretamente, sem qualquer custo para as partes.





Como fazer?





Prestador de serviços: basta cadastrar o currículo, para que seja facilmente encontrado e preparado para o retorno ao trabalho. Quanto mais informações preencher, mais chances terá de ser contratado. Após preencher com os dados, o sistema vai disponibilizá-los para as principais empresas do setor, além de gerar um arquivo do seu currículo em PDF para download. Acesse: : basta cadastrar o currículo, para que seja facilmente encontrado e preparado para o retorno ao trabalho. Quanto mais informações preencher, mais chances terá de ser contratado. Após preencher com os dados, o sistema vai disponibilizá-los para as principais empresas do setor, além de gerar um arquivo do seu currículo em PDF para download. Acesse: http://www.vairolarevento.com.br/quero-trabalhar