Tiradentes nos trilhos do cinema

Texto e fotos





Durante a Mostra de Cinema, curta o passeio de maria-fumaça entre São João Del-Rei e Tiradentes





A histórica cidade mineira de Tiradentes, que completou 302 anos no domingo, se prepara para um dos eventos mais importantes de seu calendário. A partir deste sábado, a magia da sétima arte vai tomar conta das ruas, becos, praças. Entre 24 de janeiro e 1º de fevereiro, ocorre a 23ª edição da badalada Mostra de Cinema de Tiradentes, que chega com o tema “A imaginação como potência”. O festival não fica restrito apenas às salas de cinema. Durante a mostra, várias outras atividades estarão na programação, como exposições, cortejos, teatro, performances e apresentações musicais. Para a garotada, sessões especiais na Mostrinha, com longas e curtas-metragens voltados especialmente para elas. Para os amantes de história, a famosa maria-fumaça, que conecta São João del-Rei a Tiradentes, terá viagens extras durante a mostra de cinema. O percurso, com cerca de 45 minutos, passa por fazendas centenárias, rios, montanhas e estações que preservam a arquitetura do século 19. O trajeto é feito por 12 quilômetros da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (Efom), inaugurada em 1881 por dom Pedro II.

Matriz de Santo Antônio, relíquia do Barroco em Minas

Os melhores bares e cafés se encontram na Rua Direita