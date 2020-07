Construções de moradias iniciadas nos EUA sobem 17,3% em junho ante maio

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos subiram 17,3% em junho ante maio, para a taxa anual sazonalmente ajustada de 1,186 milhão de unidades, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 17, pelo Departamento do Comércio. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam avanço maior, de 18,1%.



Já as permissões para novas construções aumentaram 2,1% no período, para 1,241 milhão.