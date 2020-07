Governo vai propor redução ou fim de isenções do IR, diz assessor de Paulo Guedes

Guilherme Afif Domingos (E) é assessor especial do Ministério da Economia (foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

O governo federal vai incluir no projeto de, que será encaminhado ao Congresso nos próximos dias, uma proposta deou mesmo odas isenções do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Foi o que afirmou o assessor especial do Ministério da Economia Guilherme Afif Domingos, em entrevista ao programa CB.Poder – parceria entre oe a TV Brasília.A ideia, segundo estudos do governo, é que parte das isenções no IR seja destinada a programas sociais. Pela proposta dos técnicos, as mudanças nodevem resultar, também, na criação do que o ministro Paulo Guedes chama de imposto negativo.Seria criado um benefício social, por meio do qual o governo devolveria até 20% da renda dos trabalhadores informais. Esses recursos seriam depositados em um fundo, que poderia ser sacado na aposentadoria.confirmou também que o governo vai turbinar o programa Bolsa Família, que passará a se chamar Renda Brasil . O objetivo é agregar ao Renda Brasil uma série de programas que hoje estão soltos, como, por exemplo, o vale gás.custa, por ano, R$ 32 bilhões. Pelos estudos do governo, opode chegar a R$ 70 bilhões. Os beneficiados seriam, sobretudo, aqueles que receberam os R$ 600 do auxílio emergencial.Segundo o assessor do, a pandemia do novo coronavírus explicitou a necessidade de se focar no social.Confira a entrevista na íntegra:*Estagiário sob supervisão de Fernando Jordão