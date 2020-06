Bolsa Família será turbinado: gastos podem alcançar R$ 70 bilhões por ano

Governo Federal quer usar o "novo" Bolsa Família para melhorar a imagem do presidente entre a classe mais pobre (foto: Reprodução/Twitter)

Bolsa Família da direita

O presidenteestá convencido de que o caminho para reverter a queda de sua popularidade passa pelo reforço da área social. Por isso, determinou à equipe econômica que encontre recursos para turbinar o, que passará a se chamar Renda Brasil, numa tentativa de se desvincular do programa criado pelo governo Lula.Pelo que os técnicos já apresentaram ao Palácio do Planalto, o Renda Brasil poderá chegar aos R$ 70 bilhões por ano, mais do que o dobro pago atualmente pelo Bolsa Família, de R$ 32 bilhões.Para isso, serão fundidos vários programas, como o, o seguro-defeso, oe a desoneração da cesta básica.Segundo fontes do Planalto, a pressa de Bolsonaro é grande. Ele quer que o Renda Brasil já esteja em funcionamento, no máximo, em novembro, como forma de dar continuidade ao auxílio emergencial, que, com mais três parcelas (de R$ 500, R$ 400 e R$ 300), vai até outubro.Bolsonaro foi convencido por sua equipe e por líderes do Centrão de que, mesmo com tanta notícia ruim para o governo, como a pandemia doe a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, a popularidade do presidente cresceu entre a população de mais baixa renda. Isso se deve ao pagamento do auxílio emergencial.No Nordeste, onde o governo ainda tem a maior rejeição, os beneficiados pelos R$ 600 falam, com entusiasmo, do “dinheiro do Bolsonaro”. “Então, esse é o caminho para fortalecer o governo, o Bolsa Família da direita”, diz um integrante do governo.A pressa é grande. O governo sabe que toda a reformulação dos programas sociais tem que passar pelo Congresso. Assim, quanto antes oestiver fechado, mais fácil será negociar com o Congresso.O Planalto acredita que oserá fundamental nesse processo.Também ajudará o projeto do governo uma postura mais amena do presidente. Vários pequenos partidos, como o Pros, que tem três senadores e 12 deputados, já indicaram ao Planalto que estão dispostos a entrar na base de apoio de Bolsonaro.Brasília, 12h45