Com dívida de R$ 2,7 bilhões, Avianca tem falência decretada pela Justiça

A Avianca não havia quitado nem mesmo os créditos trabalhistas, que têm pagamento preferencial no plano de recuperação judicial (foto: Avianca/Divulgação)

O juiz Tiago Henriques Papaterra Limongi, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, decretou nesta 3ª terça-feira a falência da companhia aérea Avianca. A empresa terá agora o prazo de 60 dias para apresentar a relação de seus ativos.

A falência da empresa, que chegou a ter 48 aeronaves em operação, era prevista no mercado desde maio do ano passado quando a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) retirou todos os voos da empresa, alegando temer pela falta de capacidade da empresa para operar com segurança.





A dívida estimada era de R$ 2,7 bilhões. A companhia estava em recuperação judicial desde meados de 2018. Com a perda de aviões na Justiça por inadimplência de arrendamento, a Avianca passou a atrasar salários e pedidos de reembolso, cancelar voos e deixar de pagar fornecedores e aeroportos.

Os credores da empresa haviam aprovado em assembleia a divisão dos ativos e slots (horários de pousos e decolagens em aeroportos) da companhia em sete lotes. Azul, Gol e Latam ficarão com uma ou mais fatias da Avianca





A Avianca não havia pago até o momento nem mesmo os créditos trabalhistas, que têm pagamento preferencial no plano de recuperação judicial. A companhia chegou a ter mais de 5,3 mil funcionários, segundo o sindicato dos aeroviários (trabalhadores em solo) de São Paulo.

Contrato encerrado





A empresa foi fundada em 1998 com o nome de Oceanair e adotou o nome de Avianca depois de acordo celebrado com a Avianca Holdings, da Colômbia. O contrato do uso da marca encerrou-se em agosto do ano passado. Antes, em maio, a empresa deixou de operar voos no Brasil.