Petrobras vai anunciar novidades em seu programa de desinvestimento

A Petrobras vai anunciar nas próximas semanas novidades relativas ao seu programa de desinvestimento, segundo o presidente da empresa, Roberto Castello Branco, que participou nesta terça-feira, 14, de evento virtual promovido pela agência Megawhat.



A empresa anunciou recentemente ter entrado na fase final do processo de venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, para o fundo Mubadala. A notícia motivou uma manifestação do Congresso no Supremo Tribunal Federal (STF) exigindo que privatizações desse porte sejam submetidas aos parlamentares.



Castello Branco afirmou, porém, estar tranquilo quanto às contestações. "Pessoas descontentes vão trabalhar para frustrar reformas. Mas temos consciência de que fazemos tudo de acordo com a lei", afirmou.



O presidente da Petrobras acrescentou ainda que outros processos de desinvestimento já estão na fase final e que serão concluídos nos próximos meses.