Caixa atinge limite autorizado de R$ 5,9 bi do FGO para o Pronampe

A Caixa anunciou que atingiu o limite aprovado para o programa de apoio a micro e pequenas empresas, o Pronampe. Em contratos assinados e as propostas em fase final de análise já são R$ 5,9 bilhões, o limite autorizado pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO). A média do processo de análise de crédito é de cinco dias, segundo nota à imprensa.



Contando com outras linhas de crédito do banco, o total disponível para o segmento vai a R$ 7,7 bilhões.



O banco contratou até hoje R$ 1,8 bilhão pelo Crédito Assistido Sebrae, amparado pelo Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), em parceria com o Sebrae.



Na segunda, a Caixa recebeu um acréscimo de limite, após ter contratado R$ 4,24 bilhões em créditos pelo programa.