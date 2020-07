Bolsa cai depois de Bolsonaro anunciar que testou positivo para COVID-19

(foto: B3/Divulgação )

Bolsa de Valores de São Paulo (B3) reagiu negativamente com a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para COVID-19 nesta terça-feira (07/07). Depois de abrir o pregão de hoje de 99 mil pontos, analistas faziam apostas de que o Índice Bovespa (IBovespa), principal indicador da B3, ensaiava uma volta aos 100 mil pontos, registrados no início do ano, apesar de algumas oscilações antes do meio dia, horário previsto para a divulgação do resultado do exame de Bolsonaro realizado ontem à noite.

Contudo, o pessimismo tomou conta do mercado assim que o chefe do Executivo anunciou o resultado positivo. O IBovespa chegou a cair mais de 1,30% logo após a confirmação de Bolsonaro. E chegou ao piso de 97.744 às 13h, e continuava oscilando entre 97,6 mil e 97,5 mil pontos. O dólar que tinha aberto em queda frente ao real está minimizando perdas e a cotação passou de R$ 5,32, pela manhã, para R$ 5,35, no início da tarde.





Enquanto isso, as dúvidas sobre se os integrantes equipe econômica também contraíram a doença aumentam. Contudo, as assessorias do Banco Central do Ministério da Economia ainda não se manifestaram se os ministros Paulo Guedes e Roberto Campos Neto também já fizeram o exame após terem contato com Bolsonaro nos últimos dias em várias reuniões.