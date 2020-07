Produção de veículos sobe 129,1% em junho ante maio, diz Anfavea

Com a volta de fábricas após paralisação forçada pela pandemia do novo coronavírus, a produção de veículos no Brasil cresceu 129,1% em junho ante maio, para 98,7 mil unidades, informou nesta segunda-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).



"Era um crescimento esperado, porque mais montadoras voltaram a produzir em junho", disse o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, em coletiva online.



Segundo ele, faltam apenas duas fábricas retomarem a produção. As plantas devem voltar a operar em meados de julho, ele disse.



O volume de junho, contudo, está 57,7% abaixo do nível de junho do ano passado, ainda como efeito da pandemia.



"A produção está em voltando em ritmo menor, por causa da implementação dos cuidados com a saúde", disse o executivo.



No acumulado do ano, as fábricas produziram 730 mil unidades, número 50,5% menor que o do primeiro semestre do ano passado.