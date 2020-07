Cosan: Conselho o aprova reorganização societária com holding única

A Cosan anunciou nesta sexta-feira, 3, por meio de Fato Relevante, a aprovação de uma reorganização societária das empresas que fazem parte do grupo pelos respectivos conselhos de administração. Se aprovada pelos acionistas, a operação vai tornar a Cosan S.A. como holding única, incorporando a Cosan Limited (CZZ) e a Cosan Logística, controladora da Rumo.



A partir da consolidação da nova estrutura, os acionistas da própria Cosan, da CZZ e da Cosan Log vão passar a deter ações da holding, que continuará sendo controlada pela Aguassanta, veículo de investimento da família de Rubens Ometto.



Como parte da operação, a Cosan pretende emitir, para os titulares de papéis da CZZ, American Depositary Receipts (ADRs) listada na New York Stock Exchange (Nyse) ou ações negociadas na B3. Já os acionistas da Cosan Log receberão ações da Cosan S.A., que passará a ser controladora direta da Rumo Logística.



Segundo o documento, a operação só será concluída se o valor destinado ao direito de retirada dos acionistas da Cosan Log não prejudique a estabilidade financeira do grupo, e será estabelecido um valor fixo máximo para este direito. Os acionistas da Cosan e da CZZ não terão direito de retirada.



A companhia afirma ainda que pretende preparar suas principais subsidiárias e controladas para uma eventual oferta pública inicial de ações (IPO). "A viabilidade e o momento das potenciais ofertas de cada companhia são diferentes e a efetiva listagem dependerá de inúmeras condições que poderão ser alheias à vontade de Cosan", explica.



Para viabilizar a incorporação, a Cosan vai constituir comitês especiais independentes para negociar a relação de troca com os acionistas da CZZ e da Cosan Log. No caso da Cosan e do braço de logística, os comitês serão formados por membros independentes. No caso da DZZ, o grupo terá maioria de conselheiros independentes da companhia. A projeção é de que a operação seja concluída em aproximadamente 180 dias.