Receita e Cidadania firmam convênio para para ações contra fraudes em auxílio

A Secretaria da Receita Federal e o Ministério da Cidadania firmaram convênio para viabilizar a troca de informações e operacionalização de ações de caráter preventivo e repressivo a fraudes relacionadas ao auxílio emergencial. O extrato do convênio está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira.



Segundo a publicação, o convênio inclui o compartilhamento de informações de bases de dados necessárias à verificação dos requisitos para concessão do auxílio emergencial.



O convênio foi assinado no dia 1º de julho.