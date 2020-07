Aliansce Sonae fecha temporariamente 4 shoppings por aumento de casos de covid

A Aliansce Sonae teve que fechar temporariamente quatro shopping centers que administra por conta do aumento na ocupação de leitos nas redes de saúde das cidades onde estão localizados. Em Fato Relevante, a companhia informa que fechou o Boulevard Shopping Bauru e o Franca Shopping, ambos no interior de São Paulo, na última segunda-feira, 29, e hoje (01)esta quarta-feira, 1º, Paraná, e o Passeio das Águas Shopping, em Goiânia (GO).



Segundo a Aliansce Sonae, atualmente são 17 unidades do portfólio próprio estão em operação, que correspondem a 62% do total da receita operacional líquida (NOI) e 50% da área bruta locável (ABL) própria da companhia. As unidades fechadas operam com serviços de delivery, drive-thru e pick-up, além de serviços essenciais.