Petrobras prorroga teletrabalho até 31 de dezembro

A direção da Petrobras decidiu manter o regime de teletrabalho para a equipe da área administrativa até o dia 31 de dezembro. Em comunicado, a empresa informa que continua monitorando os cenários da pandemia e que, se houver necessidade, algumas atividades presenciais poderão ser retomadas.



A data de retorno dependerá também das condições de saúde e exigências sanitárias dos locais onde a empresa atua.



"Nas áreas operacionais, a Petrobras segue com as medidas preventivas que têm reduzido o grau de exposição das pessoas que precisam manter o trabalho presencial para garantir a prestação de serviços essenciais à sociedade", informou a companhia, por meio de sua assessoria de imprensa.



Os empregados mantidos em regime de teletrabalho vão receber ajuda de custo de R$ 1 mil para a compra de equipamentos ergonômicos, como cadeira, suporte para notebook, teclado e mouse. A Petrobras avalia manter o teletrabalho por até três dias na semana, mesmo após a pandemia.



"O modelo permanente ainda está sendo elaborado e só terá início após a conclusão do presente modelo transitório regido em função da pandemia", afirma no comunicado.