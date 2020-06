Guedes: Maior parte da queda dos juros foi pela política econômica

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 25, que a queda da taxa Selic aconteceu principalmente por causa da política econômica conduzida pelo governo Jair Bolsonaro, mas atribuiu "parte da queda" à crise do coronavírus. A afirmação do ministro foi feita ao lado do presidente da República, em transmissão de vídeo na página do Facebook do presidente.



"O Brasil era o paraíso de quem vive de renda o inferno do empresário. Os juros estão desabando, um parte foi essa crise, mas a maior parte foi a política econômica. O Brasil começa a ter recursos para investir, isso está acontecendo", explicou Paulo Guedes, que estimou a queda do serviço da dívida brasileira em mais de R$ 140 bilhões. "(O governo) gastava muito e gastava mal, pagando juros para gato gordo. Agora o governo está gastando menos, está gastando melhor", argumentou o ministro.