Aneel aprova reajuste médio de 0,58% nas contas de luz da Cocel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quinta-feira, 25, o reajuste tarifário anual da Companhia Campolarguense de Energia (Cocel), com aumento médio de 0,58% nas contas de luz.



Para os consumidores ligados na alta tensão, haverá redução média de 0,50%. Já para os ligados na baixa tensão, o reajuste médio é de 1,16%.



As novas tarifas entram em vigor a partir de 29 de junho para as cerca de 52,4 mil unidades consumidoras atendidas pela Cocel.



"Os consumidores atendidos pela Cocel também se beneficiam pela conta-covid. Se não houvesse a conta-covid, teria uma elevação de 4,11%", disse o diretor-presidente da Aneel, André Pepitone.