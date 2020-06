EUA estudam impor tarifas sobre US$ 3,1 bi em exportações da UE e do Reino Unido

Os Estados Unidos estudam impor tarifas a US$ 3,1 bilhões em exportações da União Europeia e do Reino Unido, em mais um capítulo de uma longa disputa protagonizada por Washington e o bloco europeu na Organização Mundial do Comércio (OMC) em razão de subsídios à fabricação de aviões.



De acordo com comunicado emitido pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, pela sigla em inglês), o órgão pode impor tarifas - ou elevar a de mais de 100% as já existentes - sobre uma grande lista de produtos exportados por Espanha, França, Alemanha e Reino Unido, incluindo aviões, azeitonas, cervejas, queijos e iogurtes.



A nota propõe um período de "comentários públicos" sobre a decisão de hoje até 26 de julho, quando passaria a vigorar.



"O USTR convida as pessoas interessadas a refletirem se a manutenção ou imposição de tarifas sobre produtos da União Europeia seria apropriada para fazer valer os direitos dos EUA na OMC e obter a eliminação de medidas inconsistentes", diz o governo americano, no comunicado.



Os EUA consideram como ilegais os subsídios concedidos por países europeus à fabricante de aviões Airbus, que supostamente prejudicariam a concorrente americana Boeing, já assustando o mercado. O processo se arrasta há mais de 15 anos.