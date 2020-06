PPSA anuncia acerto de contas com Petrobras por Tartaruga Verde Sudoeste

A Petróleo Pré-sal S.A. (PPSA) fechou com a Petrobras um acerto de contas no valor de R$ 76 milhões referente à parcela da União na produção de petróleo e gás natural no campo de Tartaruga Verde Sudoeste, objeto de contrato de partilha de produção assinado em 17 de dezembro de 2018, informou a PPSA.



O acordo é um ressarcimento da Petrobras da parcela de produção de propriedade da União, segundo contrato assinado em 31 de dezembro de 2019.



Todo o petróleo produzido no campo de Tartaruga Verde Sudoeste a partir de 1º de janeiro de 2020 passa a ser comercializado pela PPSA. Em dezembro de 2019 também foi realizado a contratação da PPSA para comercializar o gás natural do campo, pelo período de um ano.



Segundo a PPSA, como a participação da União no campo é pequena, a expectativa é de que a primeira carga de petróleo seja comercializada dentro de um ano.