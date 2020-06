Ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy vai assumir diretoria do Banco Safra

O ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy vai integrar o time do banco Safra. Seu nome foi anunciado nesta segunda-feira, 22. Levy vai ocupar o cargo de diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados.



Com 59 anos e natural do Rio de Janeiro, ele teve rápida passagem pelo comando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), já durante o governo Bolsonaro. Foi ainda ministro da Fazenda durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff e diretor-geral e financeiro do Banco Mundial.



Mais recentemente, Levy estava desenvolvendo pesquisas sobre tecnologias sustentáveis e transição de economias para emissões líquidas zero de carbono na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.



O executivo desembarca no Safra em uma nova fase do banco, focada em diversificação de receitas e mais voltada ao varejo.



Com patrimônio líquido de R$ 12 bilhões ao fim de março último, a instituição soma cerca de R$ 250 bilhões em ativos e carteira de crédito de R$ 110 bilhões.



O banco integra o Grupo J.Safra, que atua no segmento financeiro há mais de 175 anos e que está presente em 25 países, com cerca de R$ 1 trilhão em ativos sob gestão.