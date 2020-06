Produção de petróleo e gás no Brasil cai 6,7% em maio

A produção de petróleo e gás natural no Brasil caiu 6,7% em maio, para 3,484 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia, contra 3,738 milhões de boe/d em abril, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), refletindo a queda de demanda trazida pela pandemia do covid-19.



A produção de petróleo recuou 6,5%, para 2,765 milhões de barris diários, ante 2,958 b/d em abril, enquanto a produção de gás natural cedeu 7,7%, para 114,3 milhões de metros cúbicos.



A produção do pré-sal continua liderando o volume produzido (67,8%), mas caiu 9,02% em relação ao mês anterior.



O campo de Lula, no pré-sal da bacia de Santos, continua como maior campo produtor, mas registrou volume 13,9% menor em maio, com produção de 888,6 mil barris diários de petróleo, contra 1,032 milhão de barris dia em abril.