Mansueto: Temos de começar reforma tributária resolvendo pepinos que conhecemos

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, defendeu nesta quinta-feira, 18, que o Brasil comece a reforma tributária "resolvendo vários pepinos que conhecemos".



"No Brasil, o que você paga de Imposto de Renda não depende da renda, mas do contrato de trabalho. O que se paga de IR deve depender da renda, não do contrato de trabalho", defendeu.



Segundo Mansueto, há algumas opções de ações que não são tributadas. Além disso, a contribuição patronal dos trabalhadores ao INSS é paga sobre a folha integral de salário, embora haja um teto para o pagamento de aposentadoria.



"É preferível corrigir o que está errado antes de partir para mudança radical", afirmou.



O secretário disse ainda que o País pode recuperar parte da arrecadação com a reversão de regimes especiais ou renúncias tributárias. Ele afirmou também que se, por algum motivo, o Brasil não conseguir aprovar reformas para crescer, "aí sim há risco de elevar carga tributária".