Sem efeitos combatidos, recessão pode ser transformar em depressão, alerta Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, alertou nesta quarta-feira, 17, que a recessão econômica causada pela pandemia de covid-19 pode se transformar em uma depressão econômica se seus efeitos na atividade não forem enfrentados.



"Vamos passar pela guerra contra essa doença com senso de cooperação e preservando vidas. Depois, temos pela frente o que eu chamo de segunda onda da crise, que é econômica. Essa recessão pode ser transformar em depressão econômica se não combatermos seus efeitos", afirmou o ministro, em videoconferência organizada pelo Acton Institute.



Guedes citou as medidas emergenciais tomadas pelo governo desde o início da crise, como a criação de um auxílio aos desempregados e trabalhadores informais, além de repasses para governos regionais.



Ele ressaltou, porém, a importância de se retomar a discussão do programa de reformas que tramitam no Congresso Nacional.



"Estamos terminando as medidas emergenciais e retornaremos às reformas econômicas nas próximas semanas. Vamos continuar reformando o País em uma direção liberal", completou Guedes.