Caixa libera consulta ao valor e à data do saque emergencial do FGTS

No App FGTS e no Internet Banking, o trabalhador também vai poder informar à Caixa, a partir de sexta-feira (19/5), que não deseja fazer o saque emergencial do FGTS (foto: Tony Winston/Agência Brasil)





No App FGTS e no Internet Banking, o trabalhador também vai poder informar à Caixa, a partir de sexta-feira (19/5), que não deseja fazer o saque emergencial do FGTS. Esse aviso precisa ser feito até dez dias antes da data marcada para o pagamento do saque e vai fazer com que o dinheiro que poderia ser sacado do FGTS neste ano continue rendendo nas contas do Fundo.



Calendário de saques

O saque emergencial do FGTS vai liberar até R$ 1.045 para cada trabalhador que tem conta no FGTS, seja ela ativa ou inativa. A medida deve beneficiar cerca de 60,8 milhões de trabalhadores brasileiros, injetando até R$ 37,8 bilhões na economia até o fim do ano, segundo os cálculos da equipe econômica.





Essa nova rodada de saques do FGTS foi anunciada pelo governo logo no início da pandemia do novo coronavírus, através da Medida Provisória (MP) 946, e será coordenada pela Caixa Econômica Federal, que é a operadora do FGTS e vai começar a liberar esses recursos a partir do próximo dia 29.





O calendário do saque emergencial do FGTS (veja abaixo) foi apresentado no sábado (13/6) pela Caixa e foi dividido conforme o mês de aniversário do trabalhador, para evitar aglomerações nas agências bancárias. Também por conta disso, a Caixa vai depositar os recursos do FGTS primeiro em uma poupança social digital e só depois de alguns dias vai permitir o saque em espécie e a transferência bancária dos recursos.





Nesse íntervalo, o trabalhador terá que movimentar os recursos do saque emergencial do FGTS exclusivamente pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas e a realização de compras em débito de forma gratuita.





Calendário do saque emergencial do FGTS:

Na tabela abaixo, são apresentados o mês de aniversário seguido da data em que o crédito entrará na conta e o dia em que a pessoa poderá fazer o saque ou a transferência:





Janeiro: 29 de junho (conta) e 25 de julho (saque)

Fevereiro: 6 de julho (conta) e 8 de agosto (saque)

Março: 13 de julho (conta) e 22 de agosto (saque)

Abril: 20 de julho (conta) e 5 de setembro (saque)

Maio: 27 de julho (conta) e 19 de setembro (saque)

Junho: 3 de agosto (conta) e 3 de outubro (saque)

Julho: 10 de agosto (conta) e 17 de outubro (saque)

Agosto: 24 de agosto (conta) e 17 de outubro (saque)

Setembro: 31 de agosto (conta) e 31 de outubro (saque)

Outubro: 8 de setembro (conta) e 31 de outubro (saque)

Novembro: 14 de setembro (conta) e 14 de novembro (saque)

Dezembro: 21 de setembro (conta) e 14 de novembro (saque)





Fonte: Caixa Econômica Federal