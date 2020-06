Caixa pagará auxílio emergencial para 4,9 milhões de novos cadastrados; veja datas

(foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

anunciou neste sábado (13) que pagará opara 4,9 milhões de novos cadastrados na próxima semana. O repasse de valores relativos aovai movimentar mais de R$ 3,2 bilhões.Por terem sido admitidos no programa recentemente, esse grupo receberá a. Pelo agendamento divulgado pelo banco, o crédito será feito na conta desses brasileiros na próxima terça-feira (16) e quarta-feira (17).Na terça-feira, a previsão é o recebimento por aqueles nascidos entre janeiro e junho. Já na quarta-feira será a vez das pessoas com data de nascimento entre julho e dezembro. Os beneficiários poderão movimentar digitalmente os recursos utilizando o aplicativo, que permite transações e pagamentos com QR Code.Já odeverá seguir calendário próprio, iniciando em julho e variando a cada dia de acordo com a data de nascimento.Segundo a instituição, a definição de datas específicas de acordo com o calendário fixado pelo Ministério da Cidadania foi adotada paranas unidades de atendimento. No início do pagamento do auxílio, foram registradasem diferentes cidades do país.As datas para o recebimento daainda não foram divulgadas pelo Ministério da Cidadania e serão informadas posteriormente pelo órgão.